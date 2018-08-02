Подземный патруль: автомобиль сотрудников ППС ушел под землю в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска в затруднительном положении оказались сотрудники полиции, которые ехали на служебной машине. Их автомобиль угодил в глубокую яму и накренился в бок. Это произошло на перекрестке улицы Блюхера и Котовского, сообщили в группе «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

— Перешли на подземное патрулирование, — шутят в социальных сетях.

А другой пользователь, посмотрев выложенное видео, по новому взглянул на аббревиатуру ППС:

— ППС — Подземная Патрульная Служба, — расшифровал подписчик группы.

К счастью, автомобиль удалось достаточно быстро достать из ямы и вернуть полицейских на землю. Так что жители левого берега Новосибирска могут быть спокойны за свою безопасность.

Автор видео в комментариях добавил, что после такого инцидента эта дорога без внимания не останется: