Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Побывав в Крыму, возмущенная Шарапова не сдержала эмоций
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Почему тысячам детей в Либерии дают имя Элис (видео)
Во время урагана удалось заснять "явление Бога"
«Мачо»: Андрей Малахов покорил соцсети снимком из бассейна
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Почему тысячам детей в Либерии дают имя Элис (видео)
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
Зарезавшие родителя три сестры вели нескромную жизнь - СМИ
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
Муравьева в «цветочном» платье произвела фурор на фестивале
«Мачо»: Андрей Малахов покорил соцсети снимком из бассейна
Долина располнела из-за предательства мужа - мнение СМИ
Пластический хирург перестарался - Меньшова
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
10:21 (мск), источник: ИА Башинформ

Под Уфой загорелся полигон ТБО

Под Уфой вблизи населённого пункта Сергеевка Уфимского района загорелся полигон ТБО. Огонь распространился на площадь около 300 кв.м., на площади 150 кв.м происходит очаговое тление. В настоящее время пожарно-спасательные подразделения ликвидируют горение.

По информации МЧС по РБ, на ликвидацию последствий возгорания направлена группировка экстренных служб в количестве 17 единиц техники и 33 человека.

«На место выехал председатель КЧС и ОПБ Уфимского района. Ситуация находится под контролем. Постоянный мониторинг обстановки с воздуха осуществляется беспилотником от СЧ — 55. Для замеров ПДК в мкрорайон Дёма и непосредственно на полигон выехала ЦПСО ГБУ АСС РБ. Информация передана в региональную природоохранную прокуратуру, Минэкологии и Росприроднадзор», — сообщили в ведомстве.

Добавим, что источник возгорания находится на расстоянии 2 км от населенного пункта Сергеевка и на удалении 4 км от Демского района Уфы. Ближайший водоем находится на расстоянии 3 км от санкционированной свалки.

Все новости региона
МЧС предупредило о высокой пожароопасности лесов в 18 районах Башкирии
СМИ: Москва «раздражена» действиями новых властей Армении
Захарова прокомментировала данные о пытках убитых в ЦАР россиян
Падение самолета в Мексике сняли на видео изнутри салона
Абсолютный чемпион мира отказался от звания «Герой Украины»
В России появятся новые дорожные знаки
В американском городе подали в отставку все полицейские
Долги россиян перед банками растут в два раза быстрее их зарплат
Спорт
С кем сыграет «Спартак»: Луческу-младший и экс-форвард Черчесова Рассказываем о греческом ПАОК, с которым в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов встретится «Спартак»
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
МАЗ-3650 — новый конкурент «Газели» В открытом доступе появились сертификационные документы на лёгкие грузовики марки МАЗ
Кино
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!» Сергей Глушко решил помочь приятелю найти вторую половинку на популярном шоу «Первого канала»
Недвижимость
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Названы российские регионы с наибольшим числом ипотечников
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Леди
Как выглядят популярные модели в обычной жизни Не все красотки подиума идеальны, некоторые из них во время отдыха между дефиле позволяют себе лишнего... И (сюрприз!) становятся обычными девушками
Дети
Дочь Майкла Дугласа травят в школе из-за возраста отца Наследнице 73-летнего актера приходится нелегко.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь