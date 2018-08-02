Под Уфой загорелся полигон ТБО
Под Уфой вблизи населённого пункта Сергеевка Уфимского района загорелся полигон ТБО. Огонь распространился на площадь около 300 кв.м., на площади 150 кв.м происходит очаговое тление. В настоящее время
Под Уфой вблизи населённого пункта Сергеевка Уфимского района загорелся полигон ТБО. Огонь распространился на площадь около 300 кв.м., на площади 150 кв.м происходит очаговое тление. В настоящее время
По информации МЧС по РБ, на ликвидацию последствий возгорания направлена группировка экстренных служб в количестве 17 единиц техники и 33 человека.
«На место выехал председатель КЧС и ОПБ Уфимского района. Ситуация находится под контролем. Постоянный мониторинг обстановки с воздуха осуществляется беспилотником от СЧ — 55. Для замеров ПДК в мкрорайон Дёма и непосредственно на полигон выехала ЦПСО ГБУ АСС РБ. Информация передана в региональную природоохранную прокуратуру, Минэкологии и Росприроднадзор», — сообщили в ведомстве.
Добавим, что источник возгорания находится на расстоянии 2 км от населенного пункта Сергеевка и на удалении 4 км от Демского района Уфы. Ближайший водоем находится на расстоянии 3 км от санкционированной свалки.