Жители Нижнекамска пожаловались на «ядовитый» воздух в городе

На телефоны единой диспетчерской и газовой служб поступило не менее 15 сообщений о «химическом запахе» по всему городу. Горожане в социальных сетях также отмечали, что это «полный жесткач» и «пахнет углеводородами даже через закрытые окна». Другие подтверждали, что от запаха появляется горечь в горле.

На замеры и отбор проб воздуха выехала передвижная экологическая лаборатория. Кроме этого, в городе работала бригада «Нижнекамскгаза», однако утечки сетевого газа в атмосферном воздухе обнаружено не было.

Ранее Минэкологии РТ заказало для Нижнекамска мониторинг состояния воздуха, чтобы выявить источники загрязнения. По словам местных экологов, им сложно определить источник выбросов, так как в городе много заводов и промышленных предприятий. Сметная стоимость исследований составила 900 тыс. рублей.