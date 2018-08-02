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10:12 (мск), источник: ИА Татар-информ

Жители Нижнекамска пожаловались на «ядовитый» воздух в городе

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). Вечером 1 августа и в ночь на 2-е жители Нижнекамска стали жаловаться на сильный неприятный запах на улице, сообщает «НТР».

На телефоны единой диспетчерской и газовой служб поступило не менее 15 сообщений о «химическом запахе» по всему городу. Горожане в социальных сетях также отмечали, что это «полный жесткач» и «пахнет углеводородами даже через закрытые окна». Другие подтверждали, что от запаха появляется горечь в горле.

На замеры и отбор проб воздуха выехала передвижная экологическая лаборатория. Кроме этого, в городе работала бригада «Нижнекамскгаза», однако утечки сетевого газа в атмосферном воздухе обнаружено не было.

Ранее Минэкологии РТ заказало для Нижнекамска мониторинг состояния воздуха, чтобы выявить источники загрязнения. По словам местных экологов, им сложно определить источник выбросов, так как в городе много заводов и промышленных предприятий. Сметная стоимость исследований составила 900 тыс. рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что зимой текущего года нижнекамцы пожаловались на странный цвет снега.

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