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11:01 (мск), источник: Sputnik.by

Задержан белорус-организатор канала нелегальной миграции в ЕС

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Сотрудники погрануправления ФСБ России задержали на российско-украинской границе гражданина Беларуси, которого обвиняют в участии в организации канала нелегальной миграции с территории России в страны Евросоюза.

Источник: Sputnik.by

«Злоумышленник — 57-летний гражданин Беларуси — находился в межгосударственном розыске. Мужчина является одним из организаторов канала незаконной миграции из России в страны ЕС через территорию Беларуси. В связи с этим в его отношении в мае 2018 года белорусские пограничники возбудили уголовное дело», — рассказали в ГПК.

Задержание произошло благодаря своевременно предоставленной российским коллегам информации спецподразделением пограничной службы Беларуси 31 июля в железнодорожном пункте пропуска «Суземка» недалеко от Брянска. Сейчас принимается решение о выдаче мужчины Республике Беларусь для его привлечения к уголовной ответственности.

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