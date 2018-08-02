Задержан белорус-организатор канала нелегальной миграции в ЕС

«Злоумышленник — 57-летний гражданин Беларуси — находился в межгосударственном розыске. Мужчина является одним из организаторов канала незаконной миграции из России в страны ЕС через территорию Беларуси. В связи с этим в его отношении в мае 2018 года белорусские пограничники возбудили уголовное дело», — рассказали в ГПК.