Задержан белорус-организатор канала нелегальной миграции в ЕС
МИНСК, 2 авг — Sputnik. Сотрудники погрануправления ФСБ России задержали на
МИНСК, 2 авг — Sputnik. Сотрудники погрануправления ФСБ России задержали на
«Злоумышленник — 57-летний гражданин Беларуси — находился в межгосударственном розыске. Мужчина является одним из организаторов канала незаконной миграции из России в страны ЕС через территорию Беларуси. В связи с этим в его отношении в мае 2018 года белорусские пограничники возбудили уголовное дело», — рассказали в ГПК.
Задержание произошло благодаря своевременно предоставленной российским коллегам информации спецподразделением пограничной службы Беларуси 31 июля в железнодорожном пункте пропуска «Суземка» недалеко от Брянска. Сейчас принимается решение о выдаче мужчины Республике Беларусь для его привлечения к уголовной ответственности.