В Свердловской области пресечена деятельность контрабандистов наркотиков из США и Германии
В прокуратуре области сообщили, что у обвиняемых нашли более пяти килограммов синтетики, более 250 граммов кокаина и 125 граммов марихуаны.
В прокуратуре области сообщили, что у обвиняемых нашли более пяти килограммов синтетики, более 250 граммов кокаина и 125 граммов марихуаны.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Деятельность организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся контрабандой наркотиков из США и Германии, пресечена в Екатеринбурге. Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении участников ОПГ направлено в суд, сообщила в четверг в
«Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении участников ОПГ, обвиняемых в контрабанде крупных партий наркотиков и их сбыте на территории региона. В преступную группу свердловчан вовлек неустановленный организатор. В 2016 году он организовал крупный канал контрабанды наркотиков из Германии и США и зарегистрировал
В
«Во время задержания у обвиняемых нашли более пяти килограммов концентрированного синтетического наркотического средства, более 250 граммов кокаина и 125 граммов марихуаны», — уточнили в