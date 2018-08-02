В Свердловской области пресечена деятельность контрабандистов наркотиков из США и Германии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Деятельность организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся контрабандой наркотиков из США и Германии, пресечена в Екатеринбурге. Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении участников ОПГ направлено в суд, сообщила в четверг в пресс-служба областной прокуратуры.

«Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении участников ОПГ, обвиняемых в контрабанде крупных партий наркотиков и их сбыте на территории региона. В преступную группу свердловчан вовлек неустановленный организатор. В 2016 году он организовал крупный канал контрабанды наркотиков из Германии и США и зарегистрировал интернет-магазин для их продажи на территории Екатеринбурга», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что участники ОПГ помогали изготавливать доверенности для получения международных отправлений от имени руководства различных компаний.