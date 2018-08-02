Нефтяные лужи в Осе заинтересовали прокуратуру

На месте экологической катастрофы работали полицейские и сотрудники Росприроднадзора. На днях прокуратура Осинского района сообщила о том, что проверила информацию о массовой гибели животных в нефтяных отходах.

В ходе осмотра сотрудники прокуратуры выявили четыре участка с нефтяными лужами в поселке Светлый, что находится рядом с Осой. Проверка еще не завершена, к надзорным мероприятиям привлечены специалисты Управления Росприроднадзора по Пермскому краю для установления класса опасности размещенных отходов и размера причиненного окружающей среде вреда.