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10:27 (мск), источник: Новости Перми

Нефтяные лужи в Осе заинтересовали прокуратуру

С момента появления нефтяных луж в Осе там начали массово гибнуть лесные животные. Кого-то удалось спасти сотрудникам МЧС и волонтерами, но опасные химические отходы продолжают оставаться ловушкой для обитателей леса.

На месте экологической катастрофы работали полицейские и сотрудники Росприроднадзора. На днях прокуратура Осинского района сообщила о том, что проверила информацию о массовой гибели животных в нефтяных отходах.

В ходе осмотра сотрудники прокуратуры выявили четыре участка с нефтяными лужами в поселке Светлый, что находится рядом с Осой. Проверка еще не завершена, к надзорным мероприятиям привлечены специалисты Управления Росприроднадзора по Пермскому краю для установления класса опасности размещенных отходов и размера причиненного окружающей среде вреда.

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