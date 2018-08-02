В Омске нашли подозреваемого в убийстве почти 20-летней давности
Все это время мужчина жил с новым паспортом.
Все это время мужчина жил с новым паспортом.
Криминальная история началась в далеком 1999 году, когда в одной из квартир в Экибастузе в республике Казахстан жильцы обнаружили страшную находку — тело соседа, которому на тот момент был 51 год. Рядом с ним находилась его раненная супруга. По инциденту возбудили уголовное дело и до 2018 года убийцу не могли найти. По некоторым данным преступник мог проживать в Омске.
Вчера, 1 августа, злодея внезапно нашли и арестовали. Как выяснилось, ему 55 лет и практически два десятка лет он жил в Омске с другим паспортом.
Стало ясно, что еще в 90-е преступник сотрудничал с убитым жителем Казахстана, у мужчин был общий бизнес. Между ними произошла история, достойная сюжета для боевика. Так, казахстанец заявил, что брат россиянина мешает в
Партнеры по бизнесу устроили потасовку, россиянин выхватил нож соперника и нанес ему удары. В этот момент вышла супруга казахстанца и старалась вступиться за супруга, тем не менее от русского досталось и ей. Женщину доставили в больницу и она выжила. Ее муж погиб, а преступник уехал в Россию, сменив документы, имя и фамилию.
Как сообщил следователь следственного отдела по Центральному округу СУ СКР по Омской области Дмитрий Бондарев, еще в 2000 году омская прокуратура возбудило уголовное дело по факту обнаружения трупа в Экибастузе. «Вчера подозреваемого в преступлении задержали.. На данный момент следствие выходит в суд с ходатайством о его аресте. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания» — отметил следователь.