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10:33 (мск), источник: Om1.ru

В Омске нашли подозреваемого в убийстве почти 20-летней давности

Все это время мужчина жил с новым паспортом.

Криминальная история началась в далеком 1999 году, когда в одной из квартир в Экибастузе в республике Казахстан жильцы обнаружили страшную находку — тело соседа, которому на тот момент был 51 год. Рядом с ним находилась его раненная супруга. По инциденту возбудили уголовное дело и до 2018 года убийцу не могли найти. По некоторым данным преступник мог проживать в Омске.

Вчера, 1 августа, злодея внезапно нашли и арестовали. Как выяснилось, ему 55 лет и практически два десятка лет он жил в Омске с другим паспортом.
Стало ясно, что еще в 90-е преступник сотрудничал с убитым жителем Казахстана, у мужчин был общий бизнес. Между ними произошла история, достойная сюжета для боевика. Так, казахстанец заявил, что брат россиянина мешает в бизнес-делах и потребовал убить парня. Коллега ответил отказом, его оппонент сказал следующее: «Либо ты убиваешь моего брата, либо ты отсюда не уйдешь!».

Партнеры по бизнесу устроили потасовку, россиянин выхватил нож соперника и нанес ему удары. В этот момент вышла супруга казахстанца и старалась вступиться за супруга, тем не менее от русского досталось и ей. Женщину доставили в больницу и она выжила. Ее муж погиб, а преступник уехал в Россию, сменив документы, имя и фамилию.

Как сообщил следователь следственного отдела по Центральному округу СУ СКР по Омской области Дмитрий Бондарев, еще в 2000 году омская прокуратура возбудило уголовное дело по факту обнаружения трупа в Экибастузе. «Вчера подозреваемого в преступлении задержали.. На данный момент следствие выходит в суд с ходатайством о его аресте. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания» — отметил следователь.

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