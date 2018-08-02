В Советском районе Казани автомобиль сбил мужчину и скрылся
(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). В Советском районе Казани автомобиль сбил мужчину и скрылся, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.
(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). В Советском районе Казани автомобиль сбил мужчину и скрылся, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.
Накануне днем во дворе дома № 25 по улице Габишева неизвестный мужчина за рулем неустановленного автомобиля сбил 23-летнего парня. Водитель решил не помогать пострадавшему и с места ДТП скрылся.
В результате аварии молодой человек получил множественные ушибы ног и растяжение связок.
Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам: 5−333−819, 5−333−848.