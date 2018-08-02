Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Побывав в Крыму, возмущенная Шарапова не сдержала эмоций
Месть за неправильную парковку: самые дикие случаи
Стало известно, почему дочь Кейт Миддлтон носит одни платья
Во время урагана удалось заснять "явление Бога"
«Мачо»: Андрей Малахов покорил соцсети снимком из бассейна
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Почему тысячам детей в Либерии дают имя Элис (видео)
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
СМИ: Убившие отца три сестры выкладывали откровенные фото в Сеть
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
Кто из звезд удалил комки Биша (мнение хирурга)
Что надеть на концерт «Короля и Шута» (джинсы наизнанку)
Долина располнела из-за предательства мужа - мнение СМИ
Пластический хирург перестарался - Меньшова
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
10:21 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Советском районе Казани автомобиль сбил мужчину и скрылся

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). В Советском районе Казани автомобиль сбил мужчину и скрылся, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.

Накануне днем во дворе дома № 25 по улице Габишева неизвестный мужчина за рулем неустановленного автомобиля сбил 23-летнего парня. Водитель решил не помогать пострадавшему и с места ДТП скрылся.

В результате аварии молодой человек получил множественные ушибы ног и растяжение связок.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам: 5−333−819, 5−333−848.

Все новости региона
Четыре человека пострадали в аварии в Советском районе Казани
СМИ: Москва «раздражена» действиями новых властей Армении
Захарова прокомментировала данные о пытках убитых в ЦАР россиян
Падение самолета в Мексике сняли на видео изнутри салона
Абсолютный чемпион мира отказался от звания «Герой Украины»
В России появятся новые дорожные знаки
В американском городе подали в отставку все полицейские
Долги россиян перед банками растут в два раза быстрее их зарплат
Спорт
С кем сыграет «Спартак»: Луческу-младший и экс-форвард Черчесова Рассказываем о греческом ПАОК, с которым в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов встретится «Спартак»
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
МАЗ-3650 — новый конкурент «Газели» В открытом доступе появились сертификационные документы на лёгкие грузовики марки МАЗ
Кино
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!» Сергей Глушко решил помочь приятелю найти вторую половинку на популярном шоу «Первого канала»
Недвижимость
Утилизация мусора: в Японии решили эту проблему, использовав опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядят популярные модели в обычной жизни Не все красотки подиума идеальны, некоторые из них во время отдыха между дефиле позволяют себе лишнего... И (сюрприз!) становятся обычными девушками
Дети
Дочь Майкла Дугласа травят в школе из-за возраста отца Наследнице 73-летнего актера приходится нелегко.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь