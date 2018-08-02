Приморец покалечил товарища автопогрузчиком

Механизатор комплексной бригады ООО «Дальнегорский химический комбинат Бор» на автопогрузчике совершил наезд на кладовщика, причинив ему телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Признав подсудимого виновным, суд приговорил его за содеянное к 180 часам обязательных работ. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны на сумму 100 тыс. рублей.