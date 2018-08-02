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10:11 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморец покалечил товарища автопогрузчиком

В Дальнегорске окончено судебное слушание по делу о травмированном кладовщике, сообщили DEITA. RU в прокуратуре Приморья.

Источник: ДЕЙТА

Механизатор комплексной бригады ООО «Дальнегорский химический комбинат Бор» на автопогрузчике совершил наезд на кладовщика, причинив ему телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Признав подсудимого виновным, суд приговорил его за содеянное к 180 часам обязательных работ. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны на сумму 100 тыс. рублей.

Михаил Грач.

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