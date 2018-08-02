В центре Омска в яму с кипятком вновь провалился автомобиль

Инцидент случился возле дома № 10 на улице Кемеровской. Автомобиль ехал по дороге, когда внезапно под ним провалился асфальт, и машина полностью опустилась в яму с кипятком. За рулем был пенсионер, однако он успел выбраться из машины.

Отметим, полтора месяца назад на этой же улице возле той же самой больницы еще один автомобиль ушел под землю. Машина также провалилась в яму с кипятком, тогда автомобиль вытащили, однако восстановлению он уже не подлежал. Не исключено, что и сегодняшней пострадавшей машине не поможет никакой ремонт.