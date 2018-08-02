В центре Омска в яму с кипятком вновь провалился автомобиль
Улица Кемеровская в Омске стала претендовать на роль «бермудского треугольника» для автомобилей.
Улица Кемеровская в Омске стала претендовать на роль «бермудского треугольника» для автомобилей.
Здесь вновь провалился автомобиль. Как стало известно «СуперОмску», несколько минут назад в центре Омска — возле Городской стоматологической поликлиники под землю провалилась машина.
Инцидент случился возле дома № 10 на улице Кемеровской. Автомобиль ехал по дороге, когда внезапно под ним провалился асфальт, и машина полностью опустилась в яму с кипятком. За рулем был пенсионер, однако он успел выбраться из машины.
Отметим, полтора месяца назад на этой же улице возле той же самой больницы еще один автомобиль ушел под землю. Машина также провалилась в яму с кипятком, тогда автомобиль вытащили, однако восстановлению он уже не подлежал. Не исключено, что и сегодняшней пострадавшей машине не поможет никакой ремонт.
К моменту публикации материала автомобиль ушел полностью на дно.