На шахте в Башкирии трудились подростки

Известно, что двое 17-летних парней из Магнитогорска работали на шахте в Абзелиловском районе Башкирии. Ребята переносили тяжелые плиты и добывали полезные ископаемые. Жили парни в строительных вагончиках при производстве. По закону, принимать несовершеннолетних на такие виды работ нельзя.