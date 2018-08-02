На шахте в Башкирии трудились подростки
Работодателя привлекли к ответственности.
Работодателя привлекли к ответственности.
В Башкирии будут судить предпринимателя, устроившего работать на горную шахту двоих подростков.
Известно, что двое 17-летних парней из Магнитогорска работали на шахте в Абзелиловском районе Башкирии. Ребята переносили тяжелые плиты и добывали полезные ископаемые. Жили парни в строительных вагончиках при производстве. По закону, принимать несовершеннолетних на такие виды работ нельзя.
Вскоре случаем заинтересовались в прокуратуре. В итоге в отношении работодателя возбудили дело об административном правонарушении. По предписанию надзорного органа предприятие прекратило использовать детский труд.