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10:14 (мск), источник: Комсомольская правда

На шахте в Башкирии трудились подростки

Работодателя привлекли к ответственности.

В Башкирии будут судить предпринимателя, устроившего работать на горную шахту двоих подростков.

Известно, что двое 17-летних парней из Магнитогорска работали на шахте в Абзелиловском районе Башкирии. Ребята переносили тяжелые плиты и добывали полезные ископаемые. Жили парни в строительных вагончиках при производстве. По закону, принимать несовершеннолетних на такие виды работ нельзя.

Вскоре случаем заинтересовались в прокуратуре. В итоге в отношении работодателя возбудили дело об административном правонарушении. По предписанию надзорного органа предприятие прекратило использовать детский труд.

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