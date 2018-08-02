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17:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде ликвидировали канал контрабанды военного имущества

Сотрудники Южной оперативной таможни пресекли канал контрабандных поставок за границу товаров военного назначения. Один из складов находился в Волгограде.

Как рассказали «КП-Волгоград» в Южной оперативной таможне, вооружение переправлялось мелкими партиями заграничными посылками через отделения почты. Все роли в бандгруппе были четко распределены, и каждый из злоумышленников занимался конкретными делами.

В ходе оперативных мероприятий таможенники получили копии документов таможенного контроля, согласно которым комплектующие экипировок военнослужащих «Ратник» и «Пермячка» вывозились в Японию, Норвегию, США, Францию и Польшу.

По факту незаконного перемещения через границу изделий военного назначения возбуждено уголовное дело. Склады, на которых хранилось украденное военное имущество, обнаружены в Москве и Павловском посаде. В Волгограде таможенники нашли склад площадью более 500 квадратных метров. На нем, кроме прочего, обнаружили предметы радиационной и химической безопасности, вещи и другие специальные технические средства, предназначенные для оснащения армии. Один из подозреваемых в контрабанде задержан.

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