В Волгограде ликвидировали канал контрабанды военного имущества

Как рассказали «КП-Волгоград» в Южной оперативной таможне, вооружение переправлялось мелкими партиями заграничными посылками через отделения почты. Все роли в бандгруппе были четко распределены, и каждый из злоумышленников занимался конкретными делами.

По факту незаконного перемещения через границу изделий военного назначения возбуждено уголовное дело. Склады, на которых хранилось украденное военное имущество, обнаружены в Москве и Павловском посаде. В Волгограде таможенники нашли склад площадью более 500 квадратных метров. На нем, кроме прочего, обнаружили предметы радиационной и химической безопасности, вещи и другие специальные технические средства, предназначенные для оснащения армии. Один из подозреваемых в контрабанде задержан.