Сотрудник самарского департамента управления имуществом может сесть на 6 лет

Источник: Pro Город Самара

Как сообщает областная прокуратура — главный специалист жилищного отдела управления по жилищным вопросам департамента управления имуществом городского округа Самара в марте прошлого года почти реализовал прибыльную схему.

Дело в том, что отдельным категориям граждан муниципальное жилье предоставляется на безвозмездной основе.

Вот этот факт упомянутый специалист предпочел скрыть и потребовал от потенциального «квартиранта» 250 тысяч рублей. Задержан он был при получении первой части «дохода» размером сто тысяч рублей.

Как выяснилось в ходе расследования, до этого, используя ту же схему, специалист ДУИ уже успел получить 250 тысяч рублей с еще одного заявителя.

На данный момент городская прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело передано в Ленинский районный суд Самары.