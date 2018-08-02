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10:23 (мск), источник: НТА-Приволжье

Главный инженер ДУКа Московского района Нижнего Новгорода осужден за коммерческий подкуп

Главный инженер ДУКа Московского района Нижнего Новгорода осужден за коммерческий подкуп, сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Источник: AP 2018

В сообщении говорится, что прокуратурой Московского района города поддержано обвинение в отношении ранее не судимого 43-летнего жителя областного центра. Судом он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п."в ч.7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

В судебном заседании установлено, что нижегородец работал главным инженером в управляющей компании, и обладал полномочиями по выдаче пакета документов на установление в нежилых помещениях электросчетчика большей мощности, документы выдавались бесплатно.

В конце 2017 года к главному инженеру обратился представитель магазина за пакетом документов на установление электросчетчика большей мощности. От представителя он потребовал за услуги деньги в сумме 64 тысячи рублей, которые тот должен был передать знакомому, выступающему в качестве посредника. Через несколько дней при передаче денег в рамках следственного эксперимента посредника задержали при передаче денег, а спустя несколько часов — задержали и главного инженера управляющей компании.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил наказание злоумышленнику в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, с лишением права занимать определенные должности на срок 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.

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