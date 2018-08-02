Главный инженер ДУКа Московского района Нижнего Новгорода осужден за коммерческий подкуп
Главный инженер ДУКа Московского района Нижнего Новгорода осужден за коммерческий подкуп, сообщает
Главный инженер ДУКа Московского района Нижнего Новгорода осужден за коммерческий подкуп, сообщает
В сообщении говорится, что прокуратурой Московского района города поддержано обвинение в отношении ранее не судимого 43-летнего жителя областного центра. Судом он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п."в ч.7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).
В судебном заседании установлено, что нижегородец работал главным инженером в управляющей компании, и обладал полномочиями по выдаче пакета документов на установление в нежилых помещениях электросчетчика большей мощности, документы выдавались бесплатно.
В конце 2017 года к главному инженеру обратился представитель магазина за пакетом документов на установление электросчетчика большей мощности. От представителя он потребовал за услуги деньги в сумме 64 тысячи рублей, которые тот должен был передать знакомому, выступающему в качестве посредника. Через несколько дней при передаче денег в рамках следственного эксперимента посредника задержали при передаче денег, а спустя несколько часов — задержали и главного инженера управляющей компании.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил наказание злоумышленнику в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, с лишением права занимать определенные должности на срок 2 года.
Приговор в законную силу не вступил.