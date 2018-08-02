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10:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Рэпера из группы Moscow17 зарезали насмерть в Лондоне

Британский рэпер, известный под псевдонимом Incognito, погиб в Лондоне. Об этом сообщает Daily Mail.

Источник: Reuters

На исполнителя и еще двух человек напали с ножами на Уорхам-стрит на юго-востоке города. Артист скончался от ножевых ранений на улице, остальные пострадавшие были доставлены в больницу.

Полиция арестовала двух подозреваемых в убийстве и нападении. Они находятся под стражей.

Incognito — член группировки Moscow17, участники которой выпускали треки с названиями Moscow March, Russian и We’re Russians. Другой член команды, 17-летний Райем Эйнсуорт Бартон, был убит на этой же улице в мае.

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