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11:06 (мск), источник: Губерния онлайн

Сторожа нашли мертвым на стройке в Хабаровске

Под подозрение попали знакомые мужчины, которые жили с ним в одном доме.

Источник: Губерния онлайн

В среду днем в частном секторе недалеко от Восточного шоссе был найден убитым мужчина, который несколько месяцев охранял строящийся двухэтажный дом, сообщает портал «Губерния».

Сторож с проломленной головой лежал во дворе, у стены новостроя. Медики предположили, что мужчина упал с крыши, однако оперативникам такая версия показалась сомнительной.

Хозяева стройки — молодая семейная пара. Женщина рассказала, что охранник жил в старой деревянной постройке, присматривая за участком. Там же ютились и два бездомных — мужчина и женщина, знакомые сторожа. Собственнице земли это не нравилось. Хабаровчанка собиралась выгнать приживалов, но в итоге сжалилась над ними.

После убийства бродяги исчезли. Рабочий из Кореи, который трудится на этом участке, объяснил, что между сторожем и знакомыми произошла ссора, в финале которой мужчине проломили череп. Сбежавшая пара объявлена в розыск.

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