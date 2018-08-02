Сторожа нашли мертвым на стройке в Хабаровске

Источник: Губерния онлайн

В среду днем в частном секторе недалеко от Восточного шоссе был найден убитым мужчина, который несколько месяцев охранял строящийся двухэтажный дом, сообщает портал «Губерния».

Сторож с проломленной головой лежал во дворе, у стены новостроя. Медики предположили, что мужчина упал с крыши, однако оперативникам такая версия показалась сомнительной.

Хозяева стройки — молодая семейная пара. Женщина рассказала, что охранник жил в старой деревянной постройке, присматривая за участком. Там же ютились и два бездомных — мужчина и женщина, знакомые сторожа. Собственнице земли это не нравилось. Хабаровчанка собиралась выгнать приживалов, но в итоге сжалилась над ними.