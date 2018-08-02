Сторожа нашли мертвым на стройке в Хабаровске
Под подозрение попали знакомые мужчины, которые жили с ним в одном доме.
Под подозрение попали знакомые мужчины, которые жили с ним в одном доме.
В среду днем в частном секторе недалеко от Восточного шоссе был найден убитым мужчина, который несколько месяцев охранял строящийся двухэтажный дом, сообщает портал «Губерния».
Сторож с проломленной головой лежал во дворе, у стены новостроя. Медики предположили, что мужчина упал с крыши, однако оперативникам такая версия показалась сомнительной.
Хозяева стройки — молодая семейная пара. Женщина рассказала, что охранник жил в старой деревянной постройке, присматривая за участком. Там же ютились и два бездомных — мужчина и женщина, знакомые сторожа. Собственнице земли это не нравилось. Хабаровчанка собиралась выгнать приживалов, но в итоге сжалилась над ними.
После убийства бродяги исчезли. Рабочий из Кореи, который трудится на этом участке, объяснил, что между сторожем и знакомыми произошла ссора, в финале которой мужчине проломили череп. Сбежавшая пара объявлена в розыск.