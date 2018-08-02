Хабаровчане приехали в Приморье грабить и попались

Перед судом предстанут жители Хабаровска, обвиняемые в разбое на продуктовый магазин в Артеме.

Следователь ОМВД по Артему окончил работу над уголовным делом против трех жителей Хабаровского края, обвиняемых в налете на продуктовый магазин.

В ходе следствия установлено, что 45-летний хабаровчанин, находясь в Амурске, во время совместного пьянства предложил двум знакомым напасть на продуктовый магазин в Артеме. Ранее мужчина недолго проживал в Приморье недалеко от предполагаемого места преступления.

Злоумышленники действовали согласованно, заранее разработав план. Надев медицинские маски, подозреваемые зашли в помещение магазина на улице Герцена. Связав продавца скотчем, они похитили выручку и сигареты на 42 тысячи рублей, после чего скрылись.

Вскоре по подозрению в криминале полицейские задержали жителей Хабаровского края 19, 20 и 45 лет. Задержанные признались в содеянном. Похищенный товар и наличность вернули владельцу.

Установлено, что 45-летний хабаровчанин уже привлекался к уголовной ответственности за грабежи, разбойные нападения и кражи. Его 20-летний подельник привлекался за преступление имущественного характера.

Следствие также установило причастность 45-летнего обвиняемого к ложному доносу. Так, в ноябре 2017 года злоумышленник на почве личной неприязни оговорил родственника своей сожительницы. Он написал заявление в дежурную часть о краже, обвинив в этом преступлении своего противника. В дальнейшем факт кражи не подтвердился.