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10:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В Качканаре «двенадцатая» вылетев с дороги, врезалась в жилой дом и загорелась

Водителя из искореженного автомобиля доставали местные жители.

В Качканаре водитель «двенадцатой» сегодня чуть не спалил многоквартирный жилой дом. По словам местных жителей, ранним утром легковушка на полном ходу вылетела с дороги и не сбавляя скорости врезалась в деревянное здание, после чего перевернулась и загорелась.

Передняя часть машины оказалась полностью смята и разбита. Выбраться из искореженной легковушки самостоятельно водитель не смог. Чтобы он не сгорел заживо, его вытаскивали очевидцы. Прибывшие медики госпитализировали мужчину в больницу.

— Я в шоке была, водителя муж доставал, — рассказала жительница злополучного дома Анастасия. — Почти пробил дом. У нас за стеной шкаф упал угловой и батарея даже вроде отошла.

Прибывшим пожарным пришлось тушить не только ВАЗ, но и заливать водой стену здания, чтобы пламя не задело дом.

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