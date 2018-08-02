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11:14 (мск), источник: Новая Кубань

В аэропорту Сочи на полдня задержали рейс в Санкт-Петербург

Краснодар. 2 августа — Новая Кубань. В олимпийской столице 1 августа дневной рейс в Санкт-Петербург был задержан на 9 часов из-за неисправности самолета.

Пассажиры уже заняли свои места в салоне аэробуса А320, когда их попросили вернуться в аэропорт.

В итоге лайнер, который должен был отправиться в Северную столицу в 14:45, вылетел в 23:29.

Рейс выполняла авиакомпания «Ямал», передает портал Neva.Today.

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