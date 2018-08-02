В аэропорту Сочи на полдня задержали рейс в Санкт-Петербург
Краснодар. 2 августа — Новая Кубань. В олимпийской столице 1 августа дневной рейс в
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Краснодар. 2 августа — Новая Кубань. В олимпийской столице 1 августа дневной рейс в
Пассажиры уже заняли свои места в салоне аэробуса А320, когда их попросили вернуться в аэропорт.
В итоге лайнер, который должен был отправиться в Северную столицу в 14:45, вылетел в 23:29.
Рейс выполняла авиакомпания «Ямал», передает портал Neva.Today.