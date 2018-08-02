В Самаре в Волге у Ленинградского спуска утонула женщина

Вчера днем, 1 августа, в областной столице произошла трагедия. В реке Волга, в районе спуска на улице Ленинградской, примерно в 16−55, местные жители обнаружили труп неизвестной женщины. О случившемся сразу же заявили в полицию.

— По предварительной версии, она утонула при купании. Внешних признаков насилия на погибшей, которой на вид лет 45, нет. Из одежды на ней был разноцветный купальник, — сообщил корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» собственный источник.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр и опрошены очевидцы. Личность погибшей пока не установлена, никаких документов при ней не было, ее верхнюю одежду сразу не нашли. Назначено судебно-медицинское исследование, которое поможет определить точную причину смерти.