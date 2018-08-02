В Самаре в Волге у Ленинградского спуска утонула женщина
Сейчас правоохранители устанавливают ее личность.
Сейчас правоохранители устанавливают ее личность.
Вчера днем, 1 августа, в областной столице произошла трагедия. В реке Волга, в районе спуска на улице Ленинградской, примерно в 16−55, местные жители обнаружили труп неизвестной женщины. О случившемся сразу же заявили в полицию.
— По предварительной версии, она утонула при купании. Внешних признаков насилия на погибшей, которой на вид лет 45, нет. Из одежды на ней был разноцветный купальник, — сообщил корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» собственный источник.
На место происшествия выезжала
По факту происшествия правоохранители проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.