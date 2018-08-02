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11:08 (мск), источник: Вести - Воронеж

Родители сообщили о смерти пропавшего из поезда воронежского выпускника

Восемнадцатилетнего Вадима Кутелева, который исчез из поезда № 111 В «Воронеж — Санкт-Петербург» в ночь на вторник, 31 июля, нашли мёртвым. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщила мама Вадима Татьяна Кутелева в четверг, 2 августа. Родные опознали 18-летнего парня пока только по фотографиям.

По словам Татьяны, тело Вадима нашли на железнодорожном перегоне в Солнечногорске (Московская область). По предварительной информации, парень спрыгнул с поезда и погиб.

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» поиски молодого человека пока не закрывают. Это сделают только после того, как мама лично опознает тело в морге, уточнили добровольцы.

«Вести-Воронеж» уточняют информацию о случившемся.

Первоначально сообщалось, что выпускник этого года, 18-летний россошанец Вадим Кутелев, пропал после драки в поезде. Молодой человек исчез без телефона и денег. Полицейские начали вести поиски парня после того, как его не обнаружили в поезде, который прибыл на конечную станцию в Санкт-Петербург.

Правоохранители рассказали, что в районе посёлка Ховрино или станции Подсолнечное (Московская область) кто-то в поезде нажал на стоп-кран, далее между компаниями парней случилась потасовка, после чего Вадима Кутелева никто не видел.

Друзья 18-летнего парня рассказали свою версию случившегося. Выпускники россошанской школы ехали в Санкт-Петербург компанией. В дороге ребята выпили. Друг парня Виктор написал, что компания вышла в Москве покурить, после чего всеми зашли обратно в вагон. После этого, по словам друзей, Вадим Кутелев не обнаружил телефона и пошёл его искать в вагон-ресторан.

Поезд со столичной станции отправился в 1:56, следующей остановкой была Тверь — в 3:50, но в этом городе россошанца в поезде уже не было. Подруга Вадима Карина уточнила, что стоп-кран был сорван в 2:07. Кроме того, знакомые парня написали, что ещё до остановки в Москве Вадим звонил маме и просил «забрать его». Однако друзья списали такие слова на алкоголь и успокоили парня.

Никакой потасовки и драки в поездке не было, отметили товарищи Вадима. Искажённая информация появилась, потому что её несколько раз передавали третьим лицам — от свидетелей — полиции, от полиции — родителям и от родителей — друзьям.

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