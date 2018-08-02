В Воронежской области в массовом ДТП 2 человека погибли и 2 человека пострадали

Источник: РИА "Воронеж"

Массовая авария произошла на 677 км трассы М-4 «Дон» в Павловском районе в 3:10 ночью в четверг, 2 августа. В ДТП погибли два человека и еще два пострадали, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

По данным полиции, на «встречку» выехал 35-летний водитель Volkswagen Touareg. Он ехал со стороны Ростова-на-Дону в сторону Москвы и не справился с управлением. Кроссовер столкнулся с двумя машинами — Kia Sorento и Daewoo Nexia. За рулем иномарок были 30-летний житель Московской области и 29-летний житель Краснодарского края. В результате столкновения, автомобиль Kia Sorento отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем Kia Rio, которым управляла 44-летняя жительница Московской области.

Травмы не совместимые с жизнью получил 29-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia и его пассажирка 31-летняя жительница Краснодарского края. В Павловскую районную больницу доставили водителей Kia Sorento и Kia Rio, а также 19-летнего пассажира Kia Rio.