В Воронежской области в массовом ДТП 2 человека погибли и 2 человека пострадали
Кроссовер выехал на «встречку», где столкнулся с двумя машинами.
Кроссовер выехал на «встречку», где столкнулся с двумя машинами.
Массовая авария произошла на 677 км трассы М-4 «Дон» в Павловском районе в 3:10 ночью в четверг, 2 августа. В ДТП погибли два человека и еще два пострадали, сообщила
По данным полиции, на «встречку» выехал 35-летний водитель Volkswagen Touareg. Он ехал со стороны
Травмы не совместимые с жизнью получил 29-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia и его пассажирка 31-летняя жительница Краснодарского края. В Павловскую районную больницу доставили водителей Kia Sorento и Kia Rio, а также 19-летнего пассажира Kia Rio.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.