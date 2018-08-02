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11:05 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Солдат сядет на 4 года за беспредел в части под Хабаровском

Вымогательства и избиения «срочников» в Вятском были систематическими.

2 августа суд Дальневосточный окружной военный суд оставил без изменения приговор, вынесенный рядовому войсковой части, расположенной в селе Вятском Хабаровского района. Он признан виновным в доведении солдата до суицида и вымогательстве, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Рядовой Александр Ломов прибыл по призыву в войсковую часть в селе Вятское из Тобольска и служил в должности старшего механика-водителя. Сослуживцы звали его «Лом». По их словам, он быстро заработал в части своеобразный авторитет, унижая других солдат и вымогая у них деньги. В результате один из потерпевших, которого Ломов заставлял делать по 100 приседаний, прилюдно бил, оскорблял, а также макал головой в унитаз, повесился на стрельбище войсковой части. В его ботинке нашли записку, в которой говорилось: «Виноваты эти всякие ваши, Лом, на деньги ставят, откуда они у меня, я сирота». Официально сообщил об издевательствах и другой рядовой, которого Ломов также макал головой в унитаз, а так же вынудил передать ему 8,5 тыс рублей.

Военнослужащие срочной службы сообщили суду, что «Лом» регулярно инсценировал кражи имущества, чтобы вынудить сослуживцев, которых просил за ним проследить, оплатить ему стоимость якобы похищенных вещей. Кроме того, он заставлял одних солдат продавать ему свои телефоны за бесценок, а других — покупать их дороже рыночной стоимости.

По словам военнослужащих из числа младших командиров, они неоднократно докладывали руководству части о ситуации, однако ее это не изменило.

Сам подсудимый вину признавал частично. Якобы, он никого не бил и не унижал, а деньги за украденный телефон действительно требовал.

 — Подсудимый признан виновным. За доведение сослуживца до самоубийства и вымогательство с применением насилия он приговорен к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. В качестве смягчающего обстоятельства выступило то, что он сотрудничал со следствием и рассказал о хищении военного имущества и злоупотреблении должностными полномочиями в войсковой части, — рассказала помощник председателя Хабаровского гарнизонного суда Виктория Цицулина. — Кроме того, в пользу матери доведенного до самоубийства рядового с осужденного будет взыскан моральный вред в размере 500 тыс рублей. Второму потерпевшему будет компенсирован моральный вред в размере 50 тыс рублей и материальный ущерб в размере 8 тыс рублей.

Суд установил, что систематический характер вымогательства и насилия над рядовыми, призванными на срочную службу, стал результатом халатного исполнения должностными лицами войсковой части своих обязанностей.

Информация о нарушении командиром части требований закона донесена до сведения командующего войсками Восточного военного округа.

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