Солдат сядет на 4 года за беспредел в части под Хабаровском
Вымогательства и избиения «срочников» в Вятском были систематическими.
Вымогательства и избиения «срочников» в Вятском были систематическими.
2 августа суд Дальневосточный окружной военный суд оставил без изменения приговор, вынесенный рядовому войсковой части, расположенной в селе Вятском Хабаровского района. Он признан виновным в доведении солдата до суицида и вымогательстве, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Рядовой Александр Ломов прибыл по призыву в войсковую часть в селе Вятское из Тобольска и служил в должности старшего
По словам военнослужащих из числа младших командиров, они неоднократно докладывали руководству части о ситуации, однако ее это не изменило.
Сам подсудимый вину признавал частично. Якобы, он никого не бил и не унижал, а деньги за украденный телефон действительно требовал.
— Подсудимый признан виновным. За доведение сослуживца до самоубийства и вымогательство с применением насилия он приговорен к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. В качестве смягчающего обстоятельства выступило то, что он сотрудничал со следствием и рассказал о хищении военного имущества и злоупотреблении должностными полномочиями в войсковой части, — рассказала помощник председателя Хабаровского гарнизонного суда Виктория Цицулина. — Кроме того, в пользу матери доведенного до самоубийства рядового с осужденного будет взыскан моральный вред в размере 500 тыс рублей. Второму потерпевшему будет компенсирован моральный вред в размере 50 тыс рублей и материальный ущерб в размере 8 тыс рублей.
Информация о нарушении командиром части требований закона донесена до сведения командующего войсками Восточного военного округа.