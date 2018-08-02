Автолюбитель сбил ребенка неподалеку от знака «Осторожно, дети» в Хабаровске
Мальчик бежал через дорогу в неположенном месте.
Мальчик бежал через дорогу в неположенном месте.
В среду вечером на окраине жилмассива Большой аэродром в Хабаровске водитель «Тойоты Прогрес» сбил 11-летнего школьника, бежавшего через дорогу в неположенном месте. Мальчик получил серьезную травму — открытый перелом голени со смещением, сообщает портал «Губерния».
Под «Тойоту» третьеклассник в яркой оранжевой футболке попал неподалеку от знака «Осторожно, дети». 29-летний водитель двигался на небольшой скорости по улице Шкотова в сторону проспекта 60-летия Октября. Ребенок выскочил
Ребенок доставлен в детскую краевую больницу. Водитель прошел тест на трезвость без компромата. Тем не менее, протокол на него составили — за отсутствие полиса ОСАГО.
Пешеходного перехода в месте аварии нет, зато есть тропинка, которой пользуются все местные жители. Ребенок следовал примеру взрослых, которые не хотят тратить время на то, чтобы дойти до «зебры».