Автолюбитель сбил ребенка неподалеку от знака «Осторожно, дети» в Хабаровске

В среду вечером на окраине жилмассива Большой аэродром в Хабаровске водитель «Тойоты Прогрес» сбил 11-летнего школьника, бежавшего через дорогу в неположенном месте. Мальчик получил серьезную травму — открытый перелом голени со смещением, сообщает портал «Губерния».

Под «Тойоту» третьеклассник в яркой оранжевой футболке попал неподалеку от знака «Осторожно, дети». 29-летний водитель двигался на небольшой скорости по улице Шкотова в сторону проспекта 60-летия Октября. Ребенок выскочил из-за кустов справа по ходу движения машины. Водитель заметил его за секунду до столкновения и успел выкрутить руль влево, но это не помогло избежать столкновения. До приезда медиков автомобилист пытался успокоить пострадавшего и оказать ему первую помощь.

Ребенок доставлен в детскую краевую больницу. Водитель прошел тест на трезвость без компромата. Тем не менее, протокол на него составили — за отсутствие полиса ОСАГО.