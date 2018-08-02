Под Хабаровском подтоплены 32 участка

Источник: AP 2018

Более 30 участков в Хабаровском крае подтоплено в результате паводка. Об этом 2 августа сообщает комитет краевого правительства по гражданской защите.

По данным на 2 августа, подтоплены 30 дачных участков на острове Кабельный в Хабаровске и два участка в селе Корсаково-2. Объектам в низинах поймы реки Амур — сенокосам, посевам, дорогам, линиям связи — также угрожает подтопление.

В настоящее время гребень паводка на Амуре смещается у села Ленинское в ЕАО. От Ленинского до села Богородское вода поднимается на 10 — 18 см в сутки. На остальных реках Приамурья преобладает спад, говорится в сообщении.