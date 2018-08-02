В Кировском районе Казани трамвай сбил 17-летнюю девушку
(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). В Кировском районе Казани трамвай сбил 17-летнюю девушку, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.
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(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). В Кировском районе Казани трамвай сбил 17-летнюю девушку, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.
Накануне напротив дома № 5 по улице Несмелова 22-летняя
Прибывшие на место аварии медики скорой помощи диагностировали у 17-летней девушки сотрясение головного мозга.