В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Вертолет Ми-2 сгорел после падения на поле в Красноармейском районе Краснодарского края, пилот погиб, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Вертолет Ми-2 сгорел после падения на поле в Красноармейском районе Краснодарского края, пилот погиб, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
«Вертолет потерпел крушение в поле при проведении сельскохозяйственных работ. При падении воздушное судно полностью сгорело, пилот погиб», — рассказал собеседник агентства.
Обстоятельства инцидента выясняются.