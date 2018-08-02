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11:09 (мск), источник: РИА Новости

В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Вертолет Ми-2 сгорел после падения на поле в Красноармейском районе Краснодарского края, пилот погиб, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Источник: РИА Новости

«Вертолет потерпел крушение в поле при проведении сельскохозяйственных работ. При падении воздушное судно полностью сгорело, пилот погиб», — рассказал собеседник агентства.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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