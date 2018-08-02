В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2

В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Вертолет Ми-2 сгорел после падения на поле в Красноармейском районе Краснодарского края, пилот погиб, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.