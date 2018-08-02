Неизвестный самолет опасно сблизился с российским лайнером рейса Анталья-Москва

По его словам, инцидент произошел с самолетом A-330 авиакомпании IFly, на котором российские туристы возвращались из Антальи в Москву.
«Когда самолет, находясь в воздушном пространстве Турции, приближался к границе с Россией, в кабине экипажа сработала сигнализация об опасном сближении с другим воздушным судном. Летный экипаж незамедлительно последовал рекомендациям автоматики и изменил высоту», — сказал собеседник агентства.
Самолетам удалось благополучно разойтись, отметил он.
«Однако выйти на связь с виновником инцидента не удалось. Опознавательных сигналов он не подавал и не реагировал на радиозапросы», — сказал источник.
«Интерфакс» не располагает официальной информацией по этому поводу.