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11:14 (мск), источник: Интерфакс

Неизвестный самолет опасно сблизился с российским лайнером рейса Анталья-Москва

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU — Неопознанный самолет накануне чуть не спровоцировал столкновение с российским лайнером в турецком воздушном пространстве над Черным морем, сообщил в четверг «Интерфаксу» источник в туристической отрасли.

Источник: AP 2018

По его словам, инцидент произошел с самолетом A-330 авиакомпании IFly, на котором российские туристы возвращались из Антальи в Москву.

«Когда самолет, находясь в воздушном пространстве Турции, приближался к границе с Россией, в кабине экипажа сработала сигнализация об опасном сближении с другим воздушным судном. Летный экипаж незамедлительно последовал рекомендациям автоматики и изменил высоту», — сказал собеседник агентства.

Самолетам удалось благополучно разойтись, отметил он.

«Однако выйти на связь с виновником инцидента не удалось. Опознавательных сигналов он не подавал и не реагировал на радиозапросы», — сказал источник.

«Интерфакс» не располагает официальной информацией по этому поводу.

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