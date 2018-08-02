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17:54 (мск), источник: ТАСС

Суд арестовал предполагаемого виновника ДТП под Ростовом, в котором погибли три человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 августа. /ТАСС/. Аксайский районный суд Ростовской области арестовал на два месяца водителя грузовика «КамАЗ», который, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, допустил столкновение с микроавтобусом на трассе, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

В результате ДТП погибли три человека, еще шестеро пострадали.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под сражу сроком на два месяца — до 29 сентября включительно, обвиняемый — Бондаренко Василий [водитель грузовика]», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщалось, авария с участием грузовика «КамАЗ» и микроавтобуса произошла вечером в понедельник на трассе Ростов — Волгодонск. В результате ДТП погибли три человека, шестеро — пострадали. В микроавтобусе находились рабочие. Из шести госпитализированных один уже выписан, пятеро находятся в больнице в удовлетворительном состоянии.

Ранее прокуратура области сообщала, что возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

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