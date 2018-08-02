Суд арестовал предполагаемого виновника ДТП под Ростовом, в котором погибли три человека

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под сражу сроком на два месяца — до 29 сентября включительно, обвиняемый — Бондаренко Василий [водитель грузовика]», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщалось, авария с участием грузовика «КамАЗ» и микроавтобуса произошла вечером в понедельник на трассе Ростов — Волгодонск. В результате ДТП погибли три человека, шестеро — пострадали. В микроавтобусе находились рабочие. Из шести госпитализированных один уже выписан, пятеро находятся в больнице в удовлетворительном состоянии.