Туристический автобус перевернулся в Оршанском районе
Происшествие с автобусом международного сообщения
Происшествие с автобусом международного сообщения
2 августа, Витебск /Ольга Богачева — БЕЛТА/. Туристический автобус международного сообщения перевернулся в Оршанском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
Происшествие с автобусом международного сообщения
Для оценки физического состояния в больницу были доставлены 12 человек. Восемь из них уже осмотрены врачами и отпущены. По словам медиков, серьезных травм в аварии никто из пострадавших не получил и в госпитализации не нуждается.
Сотрудники милиции и работники МЧС организовали доставку остальных пассажиров в гостиницу, им оказывается другая необходимая помощь. В ближайшие часы в Оршу из Лиды приедет резервный автобус, на котором туристы продолжат поездку в сопровождении ГАИ.
Александр Казючиц также добавил, что при изучении тахографа было установлено, что пересменка водителей должна была состояться в 5.00.