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11:37 (мск), источник: БЕЛТА

Туристический автобус перевернулся в Оршанском районе

Происшествие с автобусом международного сообщения Киев-Таллин, на борту которого находились 53 человека — граждане Украины, Молдовы и России произошло в 4.30 2 августа.

2 августа, Витебск /Ольга Богачева — БЕЛТА/. Туристический автобус международного сообщения перевернулся в Оршанском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Происшествие с автобусом международного сообщения Киев-Таллин, на борту которого находились 53 человека — граждане Украины, Молдовы и России, произошло в 4.30 2 августа. По предварительной информации, водитель уснул за рулем и на 186-м км автодороги М8 возле деревни Светочевка наехал на световую опору, после чего автобус опрокинулся на бок в кювет по ходу движения.

Для оценки физического состояния в больницу были доставлены 12 человек. Восемь из них уже осмотрены врачами и отпущены. По словам медиков, серьезных травм в аварии никто из пострадавших не получил и в госпитализации не нуждается.

Сотрудники милиции и работники МЧС организовали доставку остальных пассажиров в гостиницу, им оказывается другая необходимая помощь. В ближайшие часы в Оршу из Лиды приедет резервный автобус, на котором туристы продолжат поездку в сопровождении ГАИ.

Александр Казючиц также добавил, что при изучении тахографа было установлено, что пересменка водителей должна была состояться в 5.00.

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