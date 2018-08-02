Гастарбайтера прибило досками, упавшими с 15 этажа новостройки в Иркутске

46-летний гастарбайтер погиб на стройке жилого комплекса «Стрижи» в Иркутске. Его прибило досками, которые упали с 15 этажа, сообщили 2 августа в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Трагедия произошла утром 31 июля. Доски упали на иностранного рабочего, когда он проходил в неположенном месте. От полученных травм он сразу умер. Предполагают, что причиной случившегося стало пренебрежение к технике безопасности.