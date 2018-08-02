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11:36 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Лесосибирске водителя пять раз ловили пьяным за рулем

В последнем случае он управлял экскаватором.

В Лесосибирске полицейские задержали водителя, который управлял экскаватором в состоянии алкогольного опьянения.

Проверка показала, что это не первый случай, когда 54-летний мужчина сел пьяным за руль. В 2014 года за это нарушение его лишили прав на 1,5 года и выписали штраф в размере 30 тысяч рублей.

В 2015 году он снова попался сотрудникам ГИБДД. За повторное нарушение на него завели уголовное дело. Суд назначил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ и запретил садиться управлять машиной в течение двух лет.

Через год житель Лесосибирска снова сел за руль. Алкотестер показал 1,30 мг на литр выдыхаемого воздуха, что в 8 раз превысило допустимую концентрацию. Его приговорили к 200 часам работ с лишением прав на 2, 5 года.

«В апреле 2018 года он вновь был задержан сотрудниками ГИБДД за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В третий раз уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд», — рассказывают в краевой полиции.

Когда мужчина нарушил правила в пятый раз, суд избрал ему меру пресечения в виде подписке о невыезде.

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