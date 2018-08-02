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11:47 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Экс-мэра Барабинска будут судить за халатность на 37 млн рублей

Чиновник три года оплачивал из бюджета строительство дома, который в итоге признали непригодным для жилья, передает СУ СКР по НСО.

Источник: Вести - Новосибирск

Экс-мэра Барабинска будут судить за халатность на 37 млн рублей. В городе недостроена малоэтажка по программе переселения граждан из аварийного жилья.

«В рамках указанной программы, финансировавшейся из средств местного бюджета, областного бюджета, внебюджетных источников, главой города Барабинска был заключен с подрядчиком муниципальный контракт на сумму свыше 39 млн рублей. Впоследствии подрядчик должен был передать до 1 июля 2014 года администрации города Барабинска 46 жилых помещений», — сообщает ведомство.

Отмечается, что строительство дома так и не завершено, имеется множество строительных дефектов. Из-за этого дом не примут в эксплуатацию. Но, несмотря на это, экс-глава Барабинска с 2013 по 2016 годы оплачивал работы застройщику.

В интересах муниципалитета подан иск на возмещение 37 млн рублей, арестовано имущество фигуранта. В ближайшее время дело будет передано в суд.

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