Экс-мэра Барабинска будут судить за халатность на 37 млн рублей
Чиновник три года оплачивал из бюджета строительство дома, который в итоге признали непригодным для жилья, передает СУ СКР по НСО.
Чиновник три года оплачивал из бюджета строительство дома, который в итоге признали непригодным для жилья, передает СУ СКР по НСО.
«В рамках указанной программы, финансировавшейся из средств местного бюджета, областного бюджета, внебюджетных источников, главой города Барабинска был заключен с подрядчиком муниципальный контракт на сумму свыше 39 млн рублей. Впоследствии подрядчик должен был передать до 1 июля 2014 года администрации города Барабинска 46 жилых помещений», — сообщает ведомство.
Отмечается, что строительство дома так и не завершено, имеется множество строительных дефектов.
В интересах муниципалитета подан иск на возмещение 37 млн рублей, арестовано имущество фигуранта. В ближайшее время дело будет передано в суд.