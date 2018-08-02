Экс-мэра Барабинска будут судить за халатность на 37 млн рублей. В городе недостроена малоэтажка по программе переселения граждан из аварийного жилья.

«В рамках указанной программы, финансировавшейся из средств местного бюджета, областного бюджета, внебюджетных источников, главой города Барабинска был заключен с подрядчиком муниципальный контракт на сумму свыше 39 млн рублей. Впоследствии подрядчик должен был передать до 1 июля 2014 года администрации города Барабинска 46 жилых помещений», — сообщает ведомство.