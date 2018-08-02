Следователи выехали на место падения вертолета в Краснодарском крае
КРАСНОДАР, 2 авг — РИА Новости. Следователи выехали на место падения вертолета в Красноармейский район Краснодарского края, сообщила РИА Новости
КРАСНОДАР, 2 авг — РИА Новости. Следователи выехали на место падения вертолета в Красноармейский район Краснодарского края, сообщила РИА Новости
Как сообщается, крушение вертолета произошло в четверг при проведении сельхозработ.
«В четверг утром, ориентировочно с 8.00 мск до 9.00 мск, вертолет Ми-8 упал возле станицы Новомышастовской Красноармейского района. По предварительным данным, погиб пилот. На место выехали следователи», — сообщила
Обстоятельства трагедии уточняются.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что на поле в Красноармейском районе разбился вертолет Ми-2, после падения воздушное судно полностью сгорело.