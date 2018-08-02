Следователи выехали на место падения вертолета в Краснодарском крае

Источник: РИА Новости

Как сообщается, крушение вертолета произошло в четверг при проведении сельхозработ.

«В четверг утром, ориентировочно с 8.00 мск до 9.00 мск, вертолет Ми-8 упал возле станицы Новомышастовской Красноармейского района. По предварительным данным, погиб пилот. На место выехали следователи», — сообщила пресс-служба следственного ведомства.

Обстоятельства трагедии уточняются.