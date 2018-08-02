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11:45 (мск), источник: Комсомольская правда

На российском круизном лайнере «Лунная соната» отравились 100 человек, среди них 11 детей

Следователи задержали директора ресторана судна.

Престижный круиз теплохода «Лунная Соната» для отдыхающих закончился отравлением. Туристы плыли по маршруту «Санкт-Петербург — Валаам — Сортавала — Старая Ладога — Свирьстрой — Петрозаводск — Кижи — Мандроги — Санкт-Петербург», когда почти половина пассажиров судна почувствовала сильную тошноту и головокружение. Среди пострадавших оказались и дети.

— Не менее 100 пассажиров, в том числе 11 детей и трое членов экипажа круизного лайнера пожаловались на пищевое отравление, — рассказывают в Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР. — Один из подростков был госпитализирован с диагнозом «острая кишечная инфекция (острый гастроэнтерит)», пищевая токсикоинфекция.

На борту судна были 270 пассажиров и 120 членов экипажа. Следователи предполагают, что отдыхающие отравились в ресторане круизного лайнера. Поэтому задержали директора общепита. Сейчас силовики возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг общественного питания и иных услуг в сфере обслуживания, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей».

На круизном лайнере работают 13 следователей и 3 криминалиста.

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