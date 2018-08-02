На российском круизном лайнере «Лунная соната» отравились 100 человек, среди них 11 детей

Престижный круиз теплохода «Лунная Соната» для отдыхающих закончился отравлением. Туристы плыли по маршруту «Санкт-Петербург — Валаам — Сортавала — Старая Ладога — Свирьстрой — Петрозаводск — Кижи — Мандроги — Санкт-Петербург», когда почти половина пассажиров судна почувствовала сильную тошноту и головокружение. Среди пострадавших оказались и дети.

— Не менее 100 пассажиров, в том числе 11 детей и трое членов экипажа круизного лайнера пожаловались на пищевое отравление, — рассказывают в Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР. — Один из подростков был госпитализирован с диагнозом «острая кишечная инфекция (острый гастроэнтерит)», пищевая токсикоинфекция.

На борту судна были 270 пассажиров и 120 членов экипажа. Следователи предполагают, что отдыхающие отравились в ресторане круизного лайнера. Поэтому задержали директора общепита. Сейчас силовики возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг общественного питания и иных услуг в сфере обслуживания, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей».