На Кубани начали доследственную проверку по факту крушения вертолета Ми-8
Один человек погиб в крушении вертолета Ми-8, который выполнял сельскохозяйственные работы в Красноармейском районе.
Один человек погиб в крушении вертолета Ми-8, который выполнял сельскохозяйственные работы в Красноармейском районе.
Это случилось утром 2 августа над полями станицы Новомышастовской Красноармейского района. За рулем находился 50-летний пилот.
По предварительным данным, Ми-8 упал на землю, а после загорелся. На место происшествия выехали следователи, работают экстренные службы.
— Началась доследственная проверка. Будут установлены все обстоятельства случившегося, а после принято процессуальное решение, — сообщили «Комсомольской правде-Кубань» в