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18:02 (мск), источник: Комсомольская правда

На Кубани начали доследственную проверку по факту крушения вертолета Ми-8

Один человек погиб в крушении вертолета Ми-8, который выполнял сельскохозяйственные работы в Красноармейском районе.

Это случилось утром 2 августа над полями станицы Новомышастовской Красноармейского района. За рулем находился 50-летний пилот.

По предварительным данным, Ми-8 упал на землю, а после загорелся. На место происшествия выехали следователи, работают экстренные службы.

— Началась доследственная проверка. Будут установлены все обстоятельства случившегося, а после принято процессуальное решение, — сообщили «Комсомольской правде-Кубань» в пресс-службе ЮСУТ СК России.

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