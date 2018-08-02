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11:55 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде адвокат обманул клиента на шесть миллионов рублей

42-летний сотрудник одного из филиалов Волгоградской межрайонной коллегии адвокатов подозревается в мошенничестве. Мужчина выманил у клиента шесть миллионов рублей и пообещал помощь, которой так ему и не оказал.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, адвокат защищал фигуранта уголовного дела, заведенного на того по факту получения им крупной взятки. Судебное разбирательство проходило в соседнем регионе. Адвокат предложил ему свои «дополнительные услуги» — за шесть миллионов рублей решить вопрос не только в районном суде, но и апелляционной инстанции о назначении мужчине наказания в виде штрафа в размере двух миллионов рублей. Клиент согласился и передал правозащитнику деньги. Однако суд оштрафовал мужчину на 20 миллионов рублей. Апелляционная инстанция снизила эту сумму всего на 500 тысяч рублей.

Когда мужчина понял, что адвокат его обманул, обратился в полицию. В настоящее время правозащитник заключен под стражу.

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