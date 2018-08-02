В Волгограде адвокат обманул клиента на шесть миллионов рублей

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, адвокат защищал фигуранта уголовного дела, заведенного на того по факту получения им крупной взятки. Судебное разбирательство проходило в соседнем регионе. Адвокат предложил ему свои «дополнительные услуги» — за шесть миллионов рублей решить вопрос не только в районном суде, но и апелляционной инстанции о назначении мужчине наказания в виде штрафа в размере двух миллионов рублей. Клиент согласился и передал правозащитнику деньги. Однако суд оштрафовал мужчину на 20 миллионов рублей. Апелляционная инстанция снизила эту сумму всего на 500 тысяч рублей.