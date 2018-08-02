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13:16 (мск), источник: Комсомольская правда

На юге Волгограда иномарка влетела в дерево: пострадал ребенок

За минувшие сутки на дорогах Волгоградской области пострадали четыре человека. Среди них — 12-летний мальчик, который чудом выжил в аварии, которая произошла по вине водителя в Красноармейском районе Волгограда.

Случилось это 1 августа примерно в 11.30 на трассе «Волгоград-Котельниково-Сальск». 47-летний мужчина за рулем «Шевроле Клан» мчался со стороны поселка Кирова в сторону поселка Соляной. Напротив поворота на улицу Абрикосовая водитель не справился с управлением и иномарка почти на полном ходу врезалась в дерево у обочины.

— Водитель остался практически невредим, а вот его пассажиры — 44-летняя женщина и 12-летний подросток получили травмы и попали в больницу, уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

А поздно вечером того же дня двоих пенсионеров после ДТП доставили в Чернышковскую больницу, где и произошла авария. 66-летний водитель ехал с супругой на «Митцубиси Лансер» со стороны Ростова в Волгоград. Мужчина пошел на обгон, но не заметил грузовик, который ехал во встречном направлении. Иномарка практически лоб в лоб врезалась в КАМАЗ. Удар был такой силы, что от машины осталась только груда металла. К счастью, пенсионеры живы. Водитель и его 65-летняя супруга сейчас в больнице.

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