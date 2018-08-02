В здании пермского штаба ОНФ ведутся следственные действия

Сотрудники Управления по экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по Свердловской области проводят следственные действия в здании по адресу г. Пермь, ул. Советская, 76. Напомним, там расположены офисы ряда организаций, в том числе — пермское отделение Общероссийского народного фронта, ООО «Система» и ООО «Новоскор».

По имеющейся информации, правоохранители ищут организацию ООО «Юнистим». По словам бизнесмена Евгения Фридмана (ООО «Новоскор»), оперативники пришли в офис именно его компании. Там им пояснили, что такой организации по этому адресу нет, и компания не имеет к ООО «Юнистим» никакого отношения.

Вероятней всего речь идёт о ООО «Юнистим» — компании из Екатеринбурга. Основной вид деятельности — техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Учредитель и директор Берёзин Антон Николаевич. Общество начало свою работу в 2006 году и было ликвидировано в ноябре 2009 года.

В то же время, телеграм-канал «СоленыУши» сообщает, что обыски проходят в компании Евгения Фридмана ООО «Феникс-Менеджмент», предоставляющей в рамках госзаказа региону машины скорой помощи.