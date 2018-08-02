Автобус с туристами из Молдовы перевернулся в Белоруссии

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Туристический автобус, следовавший по маршруту Киев-Таллин, опрокинулся в четверг недалеко от Орши в Витебской области Белоруссии, в нем находились туристы из России, Украины и Молдовы, передает Sputnik Беларусь.

Сообщается, что в салоне автобуса находились 53 человека, среди них были граждане и нашей страны. Отмечается, что пассажиры в госпитализации не нуждаются.

«Для оценки физического состояния в больницу были доставлены 12 человек. Восемь из них уже осмотрены врачами и отпущены», — рассказали в в местном ГАИ. Там отметили, что все пострадавшие в госпитализации не нуждаются, никто не получил серьезных травм.