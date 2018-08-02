Автобус с туристами из Молдовы перевернулся в Белоруссии
Автобус врезался в столб, после чего съехал в кювет и перевернулся, по предварительной информации, водитель уснул за рулем.
Автобус врезался в столб, после чего съехал в кювет и перевернулся, по предварительной информации, водитель уснул за рулем.
КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Туристический автобус, следовавший по маршруту
Сообщается, что в салоне автобуса находились 53 человека, среди них были граждане и нашей страны. Отмечается, что пассажиры в госпитализации не нуждаются.
«Для оценки физического состояния в больницу были доставлены 12 человек. Восемь из них уже осмотрены врачами и отпущены», — рассказали в в местном ГАИ. Там отметили, что все пострадавшие в госпитализации не нуждаются, никто не получил серьезных травм.
ДТП произошло примерно в 4.30. По предварительной информации, водитель автобуса мог уснуть за рулем. За пассажирами приехал другой автобус, который в сопровождении ГАИ продолжил поездку.