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12:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Мошенники за сутки украли почти полмиллиона рублей у 9 жителей Иркутской области

Аферисты представлялись сотрудниками министерства финансов и даже внуками.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники вновь активизировались, и стали придумывать все новые способы обмана доверчивых жителей Иркутской области. Только за одни сутки, аферисты «заработали» на 9 жителях Приангарья почти полмиллиона рублей.

40 тысяч рублей отдали преступникам 30-летняя иркутянка и 58-летняя братчанка, которые поверили сообщению о выигрыше приза, и отправили незнакомцам налог. 58-летняя братчанка и 31-летняя иркутянка попались на уловки мошенников, внеся предоплату в 14 тысяч целковых за покупку товаров в Интернете..Хитрый план аферисты придумали, чтобы обмануть 64-летнюю пенсионерку из Осинского района. Один из них представился женщине ее внуком и попросил денег. Она не задумываясь побежала к знакомым, которые помогли перевести незнакомцам 21 тысячу рублей.

Больше всех расщедрился 81-летний пенсионер из Иркутска. Преступники, представившиеся полицейскими и работниками министерства финансов, пояснили, что ему положена компенсация за ранее купленные лекарства. Чтобы ее получить, нужно было лишь перевести деньги на указанный ими счет. Дедушка тут же отправил более 200 тысяч рублей. Также от 25 тысяч злоумышленникам отдали несколько жителей Эхирит-Булагатского и Усть-Илимского районов.

— Еще раз просим жителей Приангарья никогда не сообщать незнакомцам номера своих банковских карт и не переводить деньги на неизвестные счета, — сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

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