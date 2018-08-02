В Ростовской области завели дело после ДТП с шестью погибшими

Как сообщало ранее управление, авария произошла на 791-м километре трассы М-4 «Дон» 1 августа. Водитель «КамАЗа» с прицепом, 1970 года рождения, в связи с технической неисправностью остановился на обочине. В это время 44-летний водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter, двигаясь в попутном направлении, допустил столкновение с грузовиком. В результате шесть человек погибли, еще двое пострадали.