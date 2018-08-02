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12:10 (мск), источник: РИА Новости

В Ростовской области завели дело после ДТП с шестью погибшими

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту аварии в Чертковском районе Ростовской области, в которой погибли шесть человек и двое получили травмы, сообщает ГУМВД России по региону.

Источник: РИА Новости

«Следственным подразделением отдела МВД России по Чертковскому району возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ “Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств”», — говорится в сообщении.

Как сообщало ранее управление, авария произошла на 791-м километре трассы М-4 «Дон» 1 августа. Водитель «КамАЗа» с прицепом, 1970 года рождения, в связи с технической неисправностью остановился на обочине. В это время 44-летний водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter, двигаясь в попутном направлении, допустил столкновение с грузовиком. В результате шесть человек погибли, еще двое пострадали.

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