В Тольятти водитель Mitsubishi сбил двоих подростков на велосипеде
Велосипедист выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.
Велосипедист выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.
В среду, 1 августа, в 17:30 на улице Матросова в Тольятти произошло ДТП с участием двоих несовершеннолетних, сообщает
По данным сотрудников ГИБДД, 58-летний водитель автомобиля Mitsubishi ASX, двигаясь по улице Матросова со стороны улицы Лизы Чайкиной в направлении набережной Комсомольского района, напротив дома № 38А по улице Коммунистической сбил 15-летнего велосипедиста и его 14-летнюю пассажирку. Подросток пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора.
В результате случившегося и велосипедист, и его пассажирка получили травмы. Медики оказали им необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.
В настоящее время полицейские проводят по факту случившегося проверку.