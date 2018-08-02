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12:03 (мск), источник: Комсомольская правда

В Тольятти водитель Mitsubishi сбил двоих подростков на велосипеде

Велосипедист выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

В среду, 1 августа, в 17:30 на улице Матросова в Тольятти произошло ДТП с участием двоих несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников ГИБДД, 58-летний водитель автомобиля Mitsubishi ASX, двигаясь по улице Матросова со стороны улицы Лизы Чайкиной в направлении набережной Комсомольского района, напротив дома № 38А по улице Коммунистической сбил 15-летнего велосипедиста и его 14-летнюю пассажирку. Подросток пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

В результате случившегося и велосипедист, и его пассажирка получили травмы. Медики оказали им необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.

В настоящее время полицейские проводят по факту случившегося проверку.

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