Застройщика челябинского ЖК будут судить за хищение 340 миллионов
У дольщиков.
У дольщиков.
В Советский райсуд Челябинска направлено уголовное дело в отношении гендиректора стройфирмы «Град». Его обвиняют в хищении 340 миллионов рублей у дольщиков ЖК «Новоград», сообщили «Уралинформбюро» в
Компания «Град» должна была сдать дом на Доватора, 46 в конце 2013 года. Сроки неоднократно переносили, а в 2016 году застройщик был признан банкротом.
По данным следствия, подсудимый присвоил деньги 86 человек. Ими он распорядился по своему усмотрению.
Уголовное дело было возбуждено по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».