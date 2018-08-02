Застройщика челябинского ЖК будут судить за хищение 340 миллионов

Источник: УралИнформБюро

В Советский райсуд Челябинска направлено уголовное дело в отношении гендиректора стройфирмы «Град». Его обвиняют в хищении 340 миллионов рублей у дольщиков ЖК «Новоград», сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе южноуральской прокуратуры.

Компания «Град» должна была сдать дом на Доватора, 46 в конце 2013 года. Сроки неоднократно переносили, а в 2016 году застройщик был признан банкротом.

По данным следствия, подсудимый присвоил деньги 86 человек. Ими он распорядился по своему усмотрению.