С бортом «Узбекистон хаво йуллари» произошел инцидент на посадке в Ташкенте

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Во время посадки в аэропорту Ташкента у самолета «Узбекистон хаво йуллари» отказала одна из систем торможения, сообщили в авиакомпании.

«Сегодня, 2 августа 2018 года, в 5.10 утра при посадке в столичном аэропорту самолета Boeing 767 национальной авиакомпании “Узбекистон хаво йуллари”, выполнявшего регулярный рейс Стамбул — Ташкент, из-за отказа одной из систем торможения произошел перегрев колес шасси с частичным разрушением шин», — говорится в сообщении.

Посадка прошла в штатном режиме. Сейчас авиакомпания проводит расследование инцидента.