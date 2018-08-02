С бортом «Узбекистон хаво йуллари» произошел инцидент на посадке в Ташкенте
Принадлежащий национальной авиакомпании Boeing 767 выполнял рейс Стамбул — Ташкент.
Принадлежащий национальной авиакомпании Boeing 767 выполнял рейс Стамбул — Ташкент.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Во время посадки в аэропорту Ташкента у самолета «Узбекистон хаво йуллари» отказала одна из систем торможения, сообщили в авиакомпании.
«Сегодня, 2 августа 2018 года, в 5.10 утра при посадке в столичном аэропорту самолета Boeing 767 национальной авиакомпании “Узбекистон хаво йуллари”, выполнявшего регулярный рейс Стамбул — Ташкент,
Посадка прошла в штатном режиме. Сейчас авиакомпания проводит расследование инцидента.
«Узбекистон хаво йуллари» также извинилась перед пассажирам за причиненные неудобства.