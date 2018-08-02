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14:02 (мск), источник: Sputnik

С бортом «Узбекистон хаво йуллари» произошел инцидент на посадке в Ташкенте

Принадлежащий национальной авиакомпании Boeing 767 выполнял рейс Стамбул — Ташкент.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Во время посадки в аэропорту Ташкента у самолета «Узбекистон хаво йуллари» отказала одна из систем торможения, сообщили в авиакомпании.

«Сегодня, 2 августа 2018 года, в 5.10 утра при посадке в столичном аэропорту самолета Boeing 767 национальной авиакомпании “Узбекистон хаво йуллари”, выполнявшего регулярный рейс Стамбул — Ташкент, из-за отказа одной из систем торможения произошел перегрев колес шасси с частичным разрушением шин», — говорится в сообщении.

Посадка прошла в штатном режиме. Сейчас авиакомпания проводит расследование инцидента.

«Узбекистон хаво йуллари» также извинилась перед пассажирам за причиненные неудобства.

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