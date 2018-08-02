Обрушение здания в Астане: между владельцем и рабочими не было договора
В полиции рассказали детали расследования обрушения строящегося здания в Астане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
В полиции рассказали детали расследования обрушения строящегося здания в Астане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
«По факту обрушения здания (падения монолитной стены на рабочих), имевшего место 1 августа около 19.40 часов по улице Балкантау, проводится досудебное расследование по статье 156 УК РК «Нарушение правил охраны труда», — прокомментировали в полиции.
Правоохранители заявили о том, что установлен владелец строительного объекта, который
«Также полицейскими установлено, что между владельцем и пострадавшими отсутствовал трудовой договор», — заключили в ДВД Астаны.