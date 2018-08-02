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14:03 (мск), источник: Tengrinews

Обрушение здания в Астане: между владельцем и рабочими не было договора

В полиции рассказали детали расследования обрушения строящегося здания в Астане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДВД.

Источник: Tengrinews

«По факту обрушения здания (падения монолитной стены на рабочих), имевшего место 1 августа около 19.40 часов по улице Балкантау, проводится досудебное расследование по статье 156 УК РК «Нарушение правил охраны труда», — прокомментировали в полиции.

Правоохранители заявили о том, что установлен владелец строительного объекта, который каких-либо правоустанавливающих документов и разрешительных документов не предоставил.

«Также полицейскими установлено, что между владельцем и пострадавшими отсутствовал трудовой договор», — заключили в ДВД Астаны.

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