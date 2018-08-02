Тайну гибели друзей-екатеринбуржцев, найденных в лесу, раскроют лишь осенью

Об этом ЕАН сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

«Химическая экспертиза проводится долго, поэтому правду мы узнаем примерно через месяц, не раньше», — заявил Шульга.

Напомним, пропавших еще в конце июля Лизу Жучкову, Михаила Фофанова и Дениса Квашнина накануне нашли в лесу. Мужчины оказались мертвы, женщина жива, но в тяжелом состоянии. В настоящее время женщина находится в реанимации.

По словам друзей, состояние девушке уже немного лучше.

«Вроде бы, Лиза в сознании, но по телефону ничего толком нам не говорят. В ближайшее время съездим в больницу и там все узнаем», — рассказал ЕАН один из друзей молодых людей.

Версия о том, что екатеринбуржцев нашли в состоянии наркотического опьянения, друзья по-прежнему отрицают. Они заверяют, что все они из приличных семей и наркотиков не употребляли.