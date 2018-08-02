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12:35 (мск), источник: ЕАН

Тайну гибели друзей-екатеринбуржцев, найденных в лесу, раскроют лишь осенью

Причина смерти двух мужчин-екатеринбуржцев, которых нашли в лесу, станет названа только через месяц.

Об этом ЕАН сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

«Химическая экспертиза проводится долго, поэтому правду мы узнаем примерно через месяц, не раньше», — заявил Шульга.

Напомним, пропавших еще в конце июля Лизу Жучкову, Михаила Фофанова и Дениса Квашнина накануне нашли в лесу. Мужчины оказались мертвы, женщина жива, но в тяжелом состоянии. В настоящее время женщина находится в реанимации.

По словам друзей, состояние девушке уже немного лучше.

«Вроде бы, Лиза в сознании, но по телефону ничего толком нам не говорят. В ближайшее время съездим в больницу и там все узнаем», — рассказал ЕАН один из друзей молодых людей.

Версия о том, что екатеринбуржцев нашли в состоянии наркотического опьянения, друзья по-прежнему отрицают. Они заверяют, что все они из приличных семей и наркотиков не употребляли.

Напомним, трое молодых людей ушли гулять и больше не выходили на связь.

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