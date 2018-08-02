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13:08 (мск), источник: РИА Крым

Почти пять часов без света оставались жители Керчи из-за ДТП

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости Крым. Почти на пять часов было нарушено энергоснабжение жителей Керчи из-за ДТП. Об этом свидетельствует оперативная информация ГУП РК «Крымэнего».

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, этой ночью в 00:53 автомобилем была сбита железобетонная опора № 30, в результате чего возникли частичные отключения света. В 05:22 энергетикам удалось восстановить энергоснабжение горожан.

Об обстоятельствах ДТП пока не известно.

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