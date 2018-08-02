Почти пять часов без света оставались жители Керчи из-за ДТП
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости Крым. Почти на пять часов было нарушено энергоснабжение жителей Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости Крым. Почти на пять часов было нарушено энергоснабжение жителей Керчи
По данным ведомства, этой ночью в 00:53 автомобилем была сбита железобетонная опора № 30, в результате чего возникли частичные отключения света. В 05:22 энергетикам удалось восстановить энергоснабжение горожан.
Об обстоятельствах ДТП пока не известно.