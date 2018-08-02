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13:13 (мск), источник: Комсомольская правда

24-летняя нижегородка получила черепно-мозговую травму в маршрутке № 85

Пострадавшую госпитализировали в больницу.

В Нижегородском районе Нижнего Новгорода в автобусе травмировалась 24-летняя пассажирка. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работеУГИБДД ГУ МВД России по региону.

Происшествие случилось 1 августа в 19:30 на площади Горького. Водитель автобуса ПАЗ 32054 (маршрут № 85) резко затормозил. Девушка упала и получила черепно-мозговую травму.

В результате пострадавшую госпитализировали в больницу.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, как жительница Нижнего Новгорода провалилась в дыру на дне троллейбуса. После случившегося она пыталась обратиться к кондуктору, однако услышала тонну негатива в свой адрес.

До этого мы собирали самые яркие жалобы жителей на общественный транспорт и выясняли, кто виноват. Особое внимание жителей привлекают ПАЗики, которые давно уже отжили свой век. Пассажиры пребывают в ужасе от их состояния.

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