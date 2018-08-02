24-летняя нижегородка получила черепно-мозговую травму в маршрутке № 85
Пострадавшую госпитализировали в больницу.
Пострадавшую госпитализировали в больницу.
В Нижегородском районе Нижнего Новгорода в автобусе травмировалась 24-летняя пассажирка. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и
Происшествие случилось 1 августа в 19:30 на площади Горького. Водитель автобуса ПАЗ 32054 (маршрут № 85) резко затормозил. Девушка упала и получила
В результате пострадавшую госпитализировали в больницу.
Ранее «Комсомолка» рассказывала, как жительница Нижнего Новгорода провалилась в дыру на дне троллейбуса. После случившегося она пыталась обратиться к кондуктору, однако услышала тонну негатива в свой адрес.
До этого мы собирали самые яркие жалобы жителей на общественный транспорт и выясняли, кто виноват. Особое внимание жителей привлекают ПАЗики, которые давно уже отжили свой век. Пассажиры пребывают в ужасе от их состояния.