24-летняя нижегородка получила черепно-мозговую травму в маршрутке № 85

В Нижегородском районе Нижнего Новгорода в автобусе травмировалась 24-летняя пассажирка. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работеУГИБДД ГУ МВД России по региону.

Происшествие случилось 1 августа в 19:30 на площади Горького. Водитель автобуса ПАЗ 32054 (маршрут № 85) резко затормозил. Девушка упала и получила черепно-мозговую травму.

В результате пострадавшую госпитализировали в больницу.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, как жительница Нижнего Новгорода провалилась в дыру на дне троллейбуса. После случившегося она пыталась обратиться к кондуктору, однако услышала тонну негатива в свой адрес.