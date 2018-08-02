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13:21 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградца судят за «сэкономленные» 50 миллионов рублей налогов

Мужчина подделывал документы для отчета в налоговую.

В Волгограде разоблачили 44-летнего владельца фирмы, которая специализировалась на торговле нефтью и сдаче судов в аренду. Как выяснилось, бизнесмен придумал аферу, чтобы не платить налоги, и успешно пользовался ею в течении нескольких лет.

По версии следователей СУ СК по региону, которые вели расследование этого дела, бизнесмен договорился с гендиректором и директором предприятия и покупал нефтепродукты у трех подконтрольных им фирм. Кроме того, он указывал в декларациях нулевые ставки, по которым он якобы сдавал в аренду иностранным контрагентам суда без экипажа. На самом деле сообщники получали многомиллионную прибыль, а налоги не платили.

Как уточнили «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, за два года — с 2013 по 2015 — бизнесмен не заплатил в бюджет НДС и налог на прибыль на сумму свыше 50 миллионов рублей.

Оперативное сопровождение расследования вели сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области.

Свою вину бизнесмен признал и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Грозит этому мошеннику до 6 лет лишения свободы.

— Уголовное дело в отношении сообщников обвиняемого находится на стадии расследования, — дополняют в прокуратуре.

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