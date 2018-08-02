Волгоградца судят за «сэкономленные» 50 миллионов рублей налогов
Мужчина подделывал документы для отчета в налоговую.
Мужчина подделывал документы для отчета в налоговую.
В Волгограде разоблачили 44-летнего владельца фирмы, которая специализировалась на торговле нефтью и сдаче судов в аренду. Как выяснилось, бизнесмен придумал аферу, чтобы не платить налоги, и успешно пользовался ею в течении нескольких лет.
По версии следователей СУ СК по региону, которые вели расследование этого дела, бизнесмен договорился с гендиректором и директором предприятия и покупал нефтепродукты у трех подконтрольных им фирм. Кроме того, он указывал в декларациях нулевые ставки, по которым он якобы сдавал в аренду иностранным контрагентам суда без экипажа. На самом деле сообщники получали многомиллионную прибыль, а налоги не платили.
Как уточнили «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, за два года — с 2013 по 2015 — бизнесмен не заплатил в бюджет НДС и налог на прибыль на сумму свыше 50 миллионов рублей.
Оперативное сопровождение расследования вели сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области.
Свою вину бизнесмен признал и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Грозит этому мошеннику до 6 лет лишения свободы.
— Уголовное дело в отношении сообщников обвиняемого находится на стадии расследования, — дополняют в прокуратуре.